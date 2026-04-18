TFF 3. Lig'in 30. haftasında Pazarspor sahasında Amasyapsor FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Şahin Berker, Muhammet Metin Taş, Batuhan Akkuş
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, İsmet William Gürkan, Gökmen Aydoğdu, Yasin Polat (Abdussamed Saymaz dk. 87), Eren Türkkal, Erhan Şengül, Ege Vatansever (İbrahim Metin dk. 81), Cengiz Özuslu (Bekir Mustafa Meral dk. 47), Enes Tonyalı (Yiğit Emre Çalışkan dk. 46), Aziz Demir, Alperen Aşkın Erol (Serhat Hazır dk. 61)
Amasyaspor FK: Onur Sarman (Kağan Sözcü dk. 69), Kerem Hayta, Zekican Kelesoglu, İlker Akar, Efecan Gülerce, Güney Sağır (Kenan Berke Durmuş dk. 83), Mehmet Berkay Çakıcı (Burak Can Alakuş dk. 62), İsmail Türkoğlu, Halitcan Hicin, Ahmet Mumin Papaker, Fahri Yağız Parlak
Gol: Yiğit Emre Çalışkan (dk. 90+3) (Pazarspor)
Kırmızı kart: Halitcan Hicin (dk. 38) (Amasyaspor FK)
Sarı kart: Aziz Demir (Pazarspor)