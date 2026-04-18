Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada gelişen sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin pasında Yunus tek dokunuşla meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Defansın arkasına sarkan Mauro Icardi, burada tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada Jakobs'in sol kanattan yerden pasında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak Goutas'tan döndü.
35. dakikada gelişen Leroy Sane'nin pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında topla buluştu. Sara'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte Yunus Akgün ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson Kelven, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Franco Tongya, Sekou Koita, Mbaya Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Adama Traore, Arda Çağan Çelik, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Mauro Icardi (dk. 2), Yunus Akgün (dk. 35) (Galatasaray)