Rizeli kanocular Uluslararası Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışmalarından Rize'ye gururla döndü.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışmaları, 16-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından sporcuların katıldığı organizasyonda Rizeli sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Yarışmalarda U23 Kadınlar K1 kategorisinde 1000 metre ve 500 metre mesafelerinde mücadele eden Evrim Bostancı, her iki parkurda da ikinci oldu. Yıldız Kadınlar K1 500 metre yarışında Cemre Güzel üçüncülük elde ederken, Minik Kadınlar K1 kategorisinde 1000 metre ve 500 metre mesafelerinde yarışan Ceren Mina Çemberci de iki parkurda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler kategorisinde ise Genç Erkekler C1 1000 metre ve 500 metre yarışlarında Bedirhan Hanoğlu birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler C1 kategorisinde 1000 metre ve 500 metre mesafelerinde yarışan Ahmet Eymen Aydın ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Öte yandan Kadınlar genel kupa sıralamasında Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak kupa kazandı.