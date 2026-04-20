Elazığ'da dün meydana gelen kazada tır yoldan çıkarak şarampole girmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Bugün, kaza yapan tırı yükleyerek yola çıkan tır da Diyarbakır karakolunda yoldan çıkarak bariyerle çarptı.

Edinilen bilgiye göre, dün Elazığ-Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkıp şarampole girmiş ve 1 kişi yaralanmıştı. Ardından vinç ile kaldırılan tır, başka bir tıra yükledi. Yola çıkan Y.G. idaresindeki 34 RG 315 plakalı tırda Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde yoldan çıkarak bariyerle çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki tırında kaldıraması için bölgeye vinç ve başka bir tır gönderildiği öğrenildi.