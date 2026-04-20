Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 'Öğretmene Saygılı Nesil Yetişiyor' temalı program, öğretmenleri duygulandırdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde eğitim camiasını duygulandıran bir etkinliğe imza atıldı. Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir'in katılımı ve Cumhuriyet Ortaokulu'nun ev sahipliğinde, 'Öğretmene Saygılı Nesil Yetişiyor' temasıyla bir program gerçekleştirildi. Cumhuriyet Ortaokulu'nda haftanın ilk ders ziliyle birlikte öğrenciler, öğretmenlerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Sınıflarda düzenlenen etkinlikte öğrenciler; ellerindeki çiçekler, sevgi notları ve küçük hediyelerle öğretmenlerini karşılayarak onlara olan saygı ve minnet duygularını dile getirdi.

Etkinliğe katılarak öğrenci ve öğretmenlerin bu anlamlı buluşmasına ortak olan Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Eğitimin temel taşının sevgi ve saygı olduğunu belirten Akdemir, 'Milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisine emek veren öğretmenlerine ve büyüklerine saygı duyan bir nesil yetiştirmek bizim en temel görevimizdir. Bugün Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerimizin gösterdiği bu vefa örneği, geleceğe dair umutlarımızı bir kez daha yeşertmiştir. Bu bilinci taşıyan öğrencilerimizi ve onlara bu sevgiyi aşılayan öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum' dedi.