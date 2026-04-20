ATO Congresium'da start alacak '5'inci Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda ünlü sanatçılar Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Engin Altan Düzyatan, Okan Bayülgen, Oktay Kaynarca, Sefo, Musa Göçmen Ve Gökhan Ünver yer alacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından alanında marka olmuş ekonomist, gazeteci, sanatçı, akademisyen, dijital içerik üreticisi ve her alandan girişimcinin katılımıyla gerçekleştirecek ve iki gün sürecek programda gençler için eğitim programları da yer alacak.

Marka yapan zekalar, yapay zeka ile buluşuyor

'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın bu yılki teması, Brand (Marka), Brain (Zeka) ve Artificial Intelligence-AI (Yapay Zeka) kavramlarının birleşiminden oluşan BRAİND CONFERENCE olarak belirlendi. Sloganı ise 'Marka Yapan Zekâlar, Yapay Zekâ ile Buluşuyor' oldu. Dünyada son yıllarda hızla gelişen yapay zeka fenomenine dikkat çekilecek olan programda, yapay zekanın teknolojinin ötesinde rekabet gücü ve gelecek inşa aracı olarak bir kalkınma modeli sunduğuna dikkat çekilecek.

İki gün sürecek 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' kapsamında 100'den fazla konferans, keynote, panel ve 120'den fazla yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak. Etkinlikte ayrıca, üniversiteler ve teknokentler açtıkları stantlarla projelerini tanıtacak. 8 ayrı salonda eğitim programlarının düzenleneceği etkinlik kapsamında 2 bin 500'ü aşkın öğrenci eğitim alacak. Eğitimini tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda, ünlü sanatçılar Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Engin Altan Düzyatan, Okan Bayülgen, Oktay Kaynarca, Sefo, Musa Göçmen ve Gökhan Ünver sohbetleri ve şovları ile yer alacak.

Alanında marka isimler Ankara Marka Buluşmaları'nda

Akademik çalışmalarını New York Üniversitesi'nde sürdüren Prof. Dr. Selçuk Şirin'in eğitim, yapay zeka ve insan konularını merkeze aldığı bir konuşma yapacağı programda, İngiliz Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Manzila Uddin, 'Yapay Zeka, Etik ve Eşitlik: Teknolojinin Toplumsal Geleceği' yapay zeka etiği ve kamu politikaları konusunu ele alacak.

Programda, AgiBot Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkanı Abel Deng'in 'Ölçeklenen Zeka: Yapay Zeka, Robotik' başlığıyla keynote konuşma yapacak.

Dijital içerik üreticileri Ozan Sihay ve Ömer Şanlı ise Uras Benlioğlu'nun moderatörlüğünde 'Üretici Ekonomisi ve Marka İş Birliklerinde Yapay Zeka'yı ele alacak. Onedio kurucusu Kaan Kayabalı da 'Yapay Zeka Çağında Markaların Medya ve İletişim Stratejisi' başlıklı konuşması ile programda yer alacak.

Yazar ve Akademisyen Nick Srnicek, Tony Blair'in AI Direktörü Dr. Laura Gilbert'in Pio İnternational'in Kurucu Direktörü Prof. Dr. Gresi Sanje moderatörlüğünde konuşmacı olacağı 'Otomasyon Çağında Zeka Çağına Geçiş' paneli yer alacak.

'Yapay Zeka Devrinde Yeni Tedavi Yöntemleri ve Teknolojik Gücün Etkisi' başlıklı panelde sağlıklı yaşam, beslenme ve ayurveda alanlarına uzman, Türkiye'de sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıran isimlerden Prof. Dr. Ender Saraç'ın moderatörlüğünde, TOBB Etü Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tayfun Aybek, INVAMED Yönetim Kurul Başkanı Prof. Dr. Raşit Dinç, Eczacıbaşı Evital Genel Müdürü Berk Boyacıgil yer alacak.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'na giriş ve tüm oturumlara ücretsiz katılım için markabulusmalari.com.tr adresinden kayıt olunması gerekiyor.