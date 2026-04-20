Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat verilerine göre, Türkiye genelinde 40 il ihracatını artırırken toplam ihracat yüzde 3,1 düşüşle 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel gelişmeler ve takvim etkisinin öne çıktığı dönemde, iller bazındaki performans dikkat çekti.

Mart ayı verilerine göre Mersin, ihracatta ilk 10 il arasında yer almaya devam etti. Ancak kentte ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla geriledi. 2025 Mart ayında 863 milyon dolar olan ihracat, 2026 Mart’ta 737 milyon dolara düşerek yüzde 14,6 oranında azalış gösterdi. Bu düşüşle Mersin, ihracat sıralamasında ikinci beşli grup içinde yer aldı.

Mersin’in toplam ihracat içindeki payı da yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e geriledi. Bu tablo, kentin dış ticaretinde kısa vadeli bir yavaşlamaya işaret ederken, bölgesel ve küresel gelişmelerin liman kenti üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

Öte yandan Mart ayında ihracatta ilk beş sırayı İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara aldı. Mersin ise Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ile birlikte ikinci beşli grupta yer buldu.

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın ülke geneline yayılması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Mersin’in lojistik avantajları ve liman kapasitesiyle önümüzdeki dönemde yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.