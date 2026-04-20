Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir ay içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 kilo 500 gram skunk maddesi, 2 kilo 324 gram sentetik kannobinoid maddesi, 909 gram kokain maddesi, 872 gram metamfetamin maddesi, 8 bin 752 adet sentetik ecza maddesi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 30'u 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken 12 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 186 şüpheliye ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.