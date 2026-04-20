Elazığ'da dün gece meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Sevilay Yüce, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza dün gece, Çaydaçıra Mahallesi, 4110'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 01 BAM 654 plakalı otomobil, E.G. idaresindeki 27 NS 012 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 NS 012 plakalı otomobil, park halindeki tırın dorsesine çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Sevilay Yüce, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.