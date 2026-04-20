Aydınlı sporcular, Ankara'da düzenlenen Havalı Silahlar 2. Grup Atıcılık Müsabakaları'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyet programı kapsamında 16-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Aydınlı sporcular farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkmayı başardı. Disiplinli çalışmaları ve yüksek performanslarıyla dikkat çeken sporcular, birçok kategoride derece elde etti. U18 Tabanca kategorisinde Ahmet Oğuz Sayar birinci olurken, U18 Tüfek kategorisinde Şahin Yılmaz da altın madalyanın sahibi oldu. U18 Kız Tüfek kategorisinde Ela Aydoğdu birinciliği elde ederken, Nil Berrak Bilgen ise üçüncü sırada yer aldı. U15 Erkek Tüfek kategorisinde Bayram Ali Menderes üçüncü olurken, U12 Kız Tüfek kategorisinde Azra Su Kabacan birinci, Ahsen Yağmur Sarıkaya ikinci, Eda Aydoğdu ise üçüncü oldu. U12 Erkek Tüfek kategorisinde ise Poyraz Kıvrak birinci, Yusuf Emir Kabacan ikinci sırada yer aldı.

Elde edilen derecelerin Aydın'da atıcılık branşına verilen önemin ve yapılan çalışmaların karşılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Genç sporcularımızın gösterdiği performans, gelecekte daha büyük başarılara ulaşacaklarının sinyalini verdi. Tün sporcularımızı tebrik ederiz' ifadeleri yer aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de müsabakaların düzenlendiği Ankara'da sporcuları ziyaret ederken, elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.