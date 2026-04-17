Hemşirelerin talebi üzerine gönüllü akademisyen ve öğrenciler, diyaliz hastası 13 yaşındaki Melek'e hastanede eğitim vererek okuma yazma öğrenmesine destek oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak 13 yaşındaki diyaliz hastası Melek Köse'nin eğitim hayallerine ışık tutuyor. 'Melek Okuma Yazma Öğrenecek' ismi verilen proje kapsamında, hastanede tedavi gören küçük kız için RTEÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden gelen öğrenciler gelerek okuma yazmayı öğrenmesi için özel ders veriyor. Diyaliz ünitesindeki alanı adeta okula çeviren projede Melek hayallerini gerçekleştirme yolunda büyük bir mutluluk yaşıyor.

RTEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kara, Melek'in yaklaşık bir yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek 'Melek 13 yaşında bir hastamız, bir yıldır yaklaşık bizde diyalize giriyor, diyaliz tedavisi alıyor. Bu nedenle bu hastalığı nedeniyle okul hayatı geride kalmış, okuma yazma öğrenememiş bir hastamızdı. Biz de bu nedenle kendisine yardımcı olmak, okuma yazmasını öğrenebilmesi açısından Eğitim Fakültesi'yle, üniversitemiz Eğitim Fakültesi'yle iletişime geçtik ve oradaki hocalarımızın gönüllü yardımıyla, katkılarıyla Melek'e diyaliz seansları sırasında okuma yazma eğitimi vermeye başladık' dedi.

'Öğrencilerimiz için de güzel bir deneyim oldu'

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Sare Türkmen Çınar ise projenin detaylarını anlatarak 'Sınıf Öğretmenliği Programı 3. sınıftan 12 öğrenci bulunuyor. Her öğrenci farklı harf gruplarını Melek'e öğretecek. Bu projenin güzel kısmı şu: Ben hemşirelik bölümündeki hocalarımızı, tıp fakültesindeki hocalarımızı veya buradaki Melek'le ilgilenen hemşireleri tanımıyordum. Bir gün şans eseri gelen bir telefonla Yağmur Hoca benimle iletişime geçti. Melek'ten bahsetti; okul geçmişi olduğundan ama okuma yazma öğrenmediğinden bahsetti. Başlangıçta buraya geldim, ailesiyle görüştüm, Melek'le tanıştım. Daha sonra Sınıf Öğretmenliği Programı'nda okuma yazma eğitimi alan ve hastanede yatan çocukların eğitimi dersini alan öğrencilerle görüştüm. 12 kişi gönüllü olarak bu projeyi yapmak istediler. Bu proje üniversitemizin sosyal sorumluluk projelerinden biri. Melek haftada üç gün diyalize geliyor ve çocuklar sırayla gelip haftanın üç günü Melek'e harf öğretimi, kalem tutma, rakam öğretimi gibi okuma yazma becerilerini öğretiyorlar. Biz aslında üniversite olarak böyle farklı birimlerin iş birliğine çok açığız ama böyle hiç tanımadığımız bir birimden bir teklif gelmesi ve bizi bir araya getirmesi bizim için iyi oldu. Öğrencilerimiz için de güzel bir deneyim oldu' ifadelerini kullandı.

Projenin başlamasında Zennure hemşirenin emeği çok

Projenin başlamasında büyük bir rol oynayan Diyaliz hemşiresi Zennure Çelik ise 'Melek ilk bize geldiği zaman hani çocuktu, daha diğer hastalardan daha farklıydı. Sonra Melek'in okuma yazması olmadığını fark ettim. Kendi çapımızda diyaliz ailesi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Yağmur Hocam geldi öğrencilerini kontrol amaçlı. Ben de ona anlattım gayri ihtiyari Melek'in köşesini gördü 'Nedir bu?' dedi hemşire hanım. Ben de işte 'Meleğimiz var, okuma yazması yok ama biz buna okuması için bir şeyler yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Bize bir öğretmen lazım. Acaba ne yapabiliriz?' O sırada Yağmur Hoca 'Ben bu işi çözebilirim' dedi. İşte sınıf öğretmenliği bölümündeki arkadaşlarıyla konuştu ve ertesi gün hemen bize öğretmen buldu. Üç tane, hatta bütün sınıf öğretmenliği bölümünü seferber etti. Başladık eğitimlerine ve Melek çok hevesli' şeklinde konuştu.

Melek'in annesi Sibel Köse ise kızının bu kadar sevildiğini görmenin çok hoşuna gittiğini ifade ederek 'Hastalığından nedeniyle okula gidemedi. Okuma yazmadan geri kalmaması için buradaki hemşireler sağ olsunlar uğraştılar, çabaladılar. Buraya özel olarak öğretmen buldular. Başlangıç çok güzel gitti hani böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar hızlı ve güzel öğreneceğini beklemiyordum. Melek de tabii ki dünden hazırdı çünkü o da çok istekli ve sevdi, hoşuna gitti. Gayet de güzel gidiyor. Ben de memnun oldum bu kadar sevildiğine ve ilgi gördüğüne. Müteşekkirim, çok hoşuma gitti' ifadelerini kullandı.