Binlerce binanın hasar gördüğü 6 Şubat depremlerinin çocuklarda erken ergenliğe neden olduğu ve büyümelerini negatif yönde etkilediği ortaya çıktı.

'Asrın felaketi' olarak kabul edilen 6 Şubat depremleri insanlar üzerinde ağır yaralar açtı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin, çocuklarda ki fizyolojik ve psikolojik etkileri araştırıldı.

Adıyaman, Hatay, Malatya ve Diyarbakır illerinde bilim insanlarının depremi yaşayan 1044 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmalarda, doğal afetin çocuklarda erken ergenliğe neden olduğu anlaşıldı.

Deprem öncesinde çene yapılarının durumu için el grafikleri çekilen çocuklardan deprem sonrası yeniden el grafikleri çekildi. Deprem öncesi ve sonrası grafiklerde yapılan karşılaştırmada çocukların büyüme atılımında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olduğu fark belirlendi.

Ergenlik atılımının öne çekilmesi nedeniyle çocukların büyümesi ve gelişiminin daha az olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Hamamcı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fundagül Bilgiç Zortuk, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Bor, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nursezen Kavasoğlu tarafından hazırlanan makale American Journal of Human Biology isimli bilim dergisinde yayımlandı

Araştırmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Hamamcı, 'Deprem bölgesinde yaşayan akademisyenler olarak Adıyaman, Hatay, Malatya ve Diyarbakır'da ki çocuklar üzerinde, bu çocukların büyüme gelişimi acaba nasıl etkilendi diye akademisyen arkadaşlarla bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu çalışmamız bizim zaten rutin olarak çocuklardan almış olduğumuz deprem öncesi ve deprem sonrası el bilek grafilerinin değerlendirmesiydi. Çalışmanın neticesinde deprem öncesi ve deprem sonrası çocuklarda büyüme atılımında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler bulduk. Bulmuş olduğumuz sonuçlara göre ergenlik atılımı daha öne çekilmişti ve bu da çocukların büyüme ve gelişimi üzerinde negatif bir etkiye sahipti. Yaklaşık olarak bin 44 çocuktan aldık el bilek grafilerini, çocuklar olması gerekenden daha az büyüdü ve daha az gelişti. Dolayısıyla deprem çocuklar üzerinde, gelişimleri üzerinde oldukça olumsuz bir etki meydana getirmiş oldu. Ailelerin biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Biraz daha bu ergenlik döneminin öne çekildiğini bilmeleri ve ergenlik atılımıyla ilgili yapılması gereken tedavilerde biraz daha erken hareket etmelerini öneriyoruz ailelerimize' diye konuştu.