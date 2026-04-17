Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Karşıyaka, yarın saat 13.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde İzmir ekibi, 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son basamağın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Bahçeşehir Koleji ise 19 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Yeşil-kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi ve ligde kalma iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Bahçeşehir ise bu kritik karşılaşmayı kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Bahçeşehir Koleji 74-71 kazanmayı başardı.