Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kocaelispor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, yarın saat 17.00'de başlayacak mücadelede Kocaelispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde İzmir temsilcisi 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kocaelispor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Göztepe, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları için şansını sürdürmek istiyor.

Öte yandan sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Deplasmanda 22 puan toplandı

Göztepe, bu sezon deplasmanda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplam 22 puan topladı.

Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, yarın Kocaelispor karşısında da galip gelerek üst üste ikinci deplasman zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Bokele'nin durumu belirsiz

Kocaelispor maçı öncesinde Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncuların durumu dikkat çekiyor. Bir süredir sahalardan uzak kalan sol bek İsmail Köybaşı'nın yanı sıra antrenmanda sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen savunma oyuncusu Furkan Bayır'ın da bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Ayrıca Kasımpaşa maçında bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Malcom Bokele'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Kamerunlu savunmacının son durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Alper Akarsu düdük çalacak

Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Mücahid Adem Çelebi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.