Suriye ordusu, ABD'nin ülkedeki son askeri üssü Kasrak'tan çekilmesinin ardından üste kontrolü devraldı. Böylece Suriye ordusu, ABD güçlerinin kullandığı tüm üslerde kontrol sağladı.

ABD, Suriye'deki son askeri üssü Kasrak'tan çekilmesi sürecini tamamladı. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD liderliğindeki koalisyon birliklerinin çekilmesinin ardından ordunun Haseke'nin kuzeydoğusundaki Kasrak Hava Üssü'nün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, 'Suriye devletinin, kuzeydoğu ve sınır bölgeleri de dahil olmak üzere kontrolü dışında kalan bölgeler üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmesi, Suriye hükümetinin ülkeyi tek bir devlet çerçevesinde birleştirme yönündeki devam eden çabalarının bir sonucudur' ifadelerini kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise açıklamasında, 'ABD kuvvetleri, devir teslim sürecinin parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamladı' diye konuştu.

ABD'nin Suriye'deki son askeri üssüydü

Kasrak, 2018'den beri Haseke'de ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin önemli bir merkezi konumundaydı ve terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte DEAŞ'a karşı operasyonlarda kullanılıyordu. ABD birlikleri Şubat ayının sonlarında Kasrak'tan teçhizat ve personelini çekmeye başlamıştı. Zırhlı araçlar ve ağır makinelerden oluşan konvoyların komşu Irak'a doğru hareket ettiği belirtilmişti.

Suriye ordusu Şubat ayında ise Irak ve Ürdün sınırlarına yakın El-Tanf üssü ve Haseke'deki El-Şaddadi üssü, Mart ortasında Irak sınırına yakın Rumeylan üssünün kontrolü devralmıştı.

Daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunun büyük bir bölümü ABD'nin destek verdiği SDG'nin elinde bulunuyordu.