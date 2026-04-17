Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, bugün yayımlanan genelgeyle 4 bin 335 mahkum için genel af kararını onayladı.

Myanmar'da 28 Aralık'ta başlayan üç aşamalı genel seçimin ardından göreve gelen Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, bugün yayımlanan genelgeyle genel af kararı çıkardı. Hlaing, 4 bin 335 mahkum için genel af kararını onayladı. Genel aftan kimlerin yararlanacağı açıklanmazken serbest bırakılacak mahkumlar arasında sınır dışı edilecek 179 yabancı uyruklunun da bulunacağı kaydedildi. Ayrıca, Hlaing ölüm cezalarının ömür boyu hapse, ömür boyu hapis cezalarının ise 40 yıla indirilmesi ve diğer mahkumların cezalarının altıda bir oranında azaltılması kararını verdi.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki darbeden bu yana 30 binden fazla kişinin siyasi nedenlerle gözaltına alındığı bildirildi. Alıkonanlar arasında devrik lider Aung San Suu Kyi, eski Devlet Başkanı Win Myint de bulunuyor.

Myanmar'ın eski cunta yönetimi kasım ayında 8 bin 665 kişiyi affedeceğini veya haklarındaki suçlamaları düşüreceğini açıklamış ve ocak ayında Bağımsızlık Günü affı kapsamında 6 binden fazla mahkumun serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Darbeden sonra ilk seçim

Myanmar'da halk 2021'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından düzenlenen ilk genel seçimler için 28 Aralık'ta sandık başına gitmiş, cunta kontrolündeki seçim komisyonu, seçim kapsamında ilk kez 50 binden fazla elektronik oy verme makinesi kullanıldığını açıklamıştı. 28 Aralık'ta başlayan üç aşamalı genel seçimi askeri yönetimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) kazanmıştı. Seçimin ardından 3 Nisan'da parlamento yapılan oylamada 69 yaşındaki Min Aung Hlaing, Devlet Başkanı seçilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı. Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Ülke, 2021'den bu yana ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklendi.