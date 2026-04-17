Diyarbakır'da eşini silahla vurarak öldüren, kızını da ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde önceki akşam Z.A. (72), eşi K.A. (58) ve kızı H.A.'ya (37) silahla ateş açmıştı. Şahsın, kendini polise ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olayda zanlının eşi K.A. hayatını kaybetti, kızı H.A.'nın hayati ise tehlikesi devam ediyor.

Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.