Mersin'de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde, D-400 kara yolu Tarsus-Mersin istikametinde otoyol çıkışına yakın bir noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Mehmet Ali İnan idaresindeki 33 ATP 215 plakalı motosiklet, yol kenarında arızalanan park halindeki M.S.'ye ait 27 HM 447 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.