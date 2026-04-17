Kastamonu'nun Cide ilçesinde kardeşini kilitleyip ahırı ateşe verdiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti.

Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te yaşanan olayda Mecit B.'ye ait iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyüp bitişikteki samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. (65) ile Mevlüt B. (78) kardeşler yaralandı. Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Cide Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan kardeşlerden Mevlüt B., yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu. Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mecit B. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık, tanıklar, avukatlar hazır bulunurken tanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tanık olarak dinlenen Mecit.B.'nin eşi G.B., sanığın eşiyle aynı bahçeye ev yaptırdığını, bundan dolayı aralarında sorun yaşandığını söyleyerek, 'Yangın olduğu gün ben Cide'deydim. Haber ettiler, yangından öyle haberim oldu. Mevlüt bana Mecit'in onu nasıl yaktığını anlattı, sonra komaya girdi. Hastanede Mevlüt'ün videosunu kızım çekti, eğer ölürse elimizde kanıt olsun istedik' dedi.

komşu M.K. ise, 'Ben evimde yatıyordum, bağırma seslerini duyunca dışarı çıktım. Mecit'i o an görmedim. Mevlüt evin önündeydi, 'ambulans, ambulans' diye bağırıyordu. Ambulansı ben aradım. Mevlüt, 'beni Mecit yaktı' diye bir şey söylemedi. Karakol komutanı ile olay yerine gittim, her şey yanmıştı' diye konuştu.

Bir diğer tanık F.K. de, 'Sabah bağırma sesiyle uyandık. Mevlüt 'yardım edin, ambulans çağırın' diyordu. Eşim ambulansı aradı, sonra ambulans geldi. Bizden kıyafet istediler, verdik. Aralarında ne yaşandığını bilmiyorum, yangın yerine gitmedim. Mevlüt'ün, 'yanıyorum, su tutun' dediğini duydum. Mecit'in yaktığına dair bir şey duymadım' şeklinde konuştu.

Mecit B. de savunmasında 'Tanıklar doğru konuşmuyor. Benim böyle bir suçum yok. Olay miras meselesinden kaynaklanıyor. Yangını ben çıkarmadım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum' ifadelerini kullandı.

Avukat savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.