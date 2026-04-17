'Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 4 milyar doları aştı'

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firmaların ödül aldığı törende konuştu. Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2025 yılı itibarıyla 4 milyar doları aştığını duyurdu. Tören öncesinde düzenlenen seçimli genel kurulun sonuçlarını açıklayan Sezer, 8 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini Teoman Durukan'a bıraktı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 2025 yılında sektörel bazda en fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende; birlik bünyesinde yer alan 6 alt sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara da ödülleri verildi.

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, törende yaptığı konuşmada, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son yıllarda hem ihracat hacmi hem de pazar çeşitliliği açısından önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Sezer, 2025 yılı itibarıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 4 milyar doları aştığını ifade etti.

Sezer, '2018 yılında yaklaşık 2,2-2,5 milyar dolar seviyesinde olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı, 2025 itibarıyla yüzde 61 artışla 4 milyar doların üzerine çıktı. İstanbul birliğimiz özelinde baktığımızda ise 2017 yılında 661 milyon dolar, 2018 yılında yaklaşık 757 milyon dolar olan ihracatımız, 2025 yılı itibarıyla 1,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır' dedi.

Son 8 yılda pazar çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayan Sezer, Rusya pazarında güçlü büyüme sağlandığını, Japonya gibi stratejik pazarlarda önemli ilerleme kaydedildiğini, Avrupa Birliği ülkelerinde varlığın güçlendiğini söyledi. Orta Doğu ve Uzak Doğu'da da yeni fırsatlar oluşturduklarını belirten Sezer, sektörün artık yalnızca hacim değil, kalite, sürdürülebilirlik ve katma değer açısından da küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını ifade etti.

Sezer, bundan sonraki süreçte katma değerli üretime odaklanılması, birim fiyatların artırılması ve sürdürülebilirlik ile yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti.