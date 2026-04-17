Muzaffer Cantekin başkanlığında gerçekleştirilen Muğla Büyükşehir bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda dört çalışma grubunun gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Muğla Gençlik Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Muzaffer Cantekin başkanlığında gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen toplantıda gençlerin yerel yönetime katkı sunmasına yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Toplantıda Dış İlişkiler Çalışma Grubu, Medya, Tanıtım ve Organizasyon Çalışma Grubu, Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu ile Çevre, Şehir Sorunları ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu hazırladıkları gündem maddelerini meclis üyelerine sundu. Sunulan öneriler, yapılan değerlendirmelerin ardından oybirliğiyle kabul edildi.

Birçok alanda dikkat çeken projelerin ve fikirlerin öne çıktığı toplantıda, gençler sosyal, kültürel ve çevresel konulara yönelik çözüm odaklı yaklaştı.