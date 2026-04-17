Malatya İş İnsanları Platformu heyeti, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile bir araya gelerek gençlere yönelik projeleri görüştü.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse ve yönetim kurulu üyeleri, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Yusuf Tülün ile bir araya geldi. Görüşmede, gençlere yönelik projeler, eğitim faaliyetleri ve sosyal çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca, deprem sürecinde İlim Yayma Cemiyeti'nin Malatya'ya verdiği destek dolayısıyla teşekkürler iletilirken, gençlerin eğitimine yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.