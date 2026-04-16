Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'yı makamında ziyaret ederek, ilçe merkezinde bulunan höyük üzerine kazandırılması planlanan mesire alanı projesi üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçenin çehresini değiştirecek ve sosyal yaşamına katkı sunacak proje için gerekli mutabakatın sağlandığı belirterek çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi. Başkan Ulutaş, hemşerilerin keyifle vakit geçirebileceği alanı ilçeye kazandıracaklarını belirterek nazik kabulleri ve destekleri dolayısıyla Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'ya teşekkür etti.