AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki temaslar, TBMM'de gerçekleştirilen görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki mesajlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Malatya'nın yeniden inşa sürecine dair önemli başlıkları kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden inşa ve ihya sürecine ilişkin Ankara'da yürüttükleri temasları kamuoyuyla paylaştı. Ölmeztoprak, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in de yer aldığı heyetle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiklerini bildirdi.

'Görüşmemizde Malatya'mız genelinde devam eden yatırımların son durumu, planlanan projeler ve restorasyon çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır' diyen Ölmeztoprak, sürecin daha hızlı ve etkin ilerlemesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Restorasyon çalışmalarında takvim netleşiyor

Ziyarette özellikle tarihi ve kültürel yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların ön plana çıktığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, Yeni Cami başta olmak üzere Vakıflar bünyesinde yürütülen cami restorasyonlarının tamamlanma takviminin netleştirildiğini belirtti.

Ulu Cami'de devam eden restorasyonun sonbahar aylarında tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının planlandığını aktaran Ölmeztoprak, Kervansaray için ise önümüzdeki ay ihale sürecinin başlatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İlçelerdeki projeler masaya yatırıldı

Görüşmede Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçelerde devam eden yatırımların da detaylı şekilde değerlendirildiğini belirten Ölmeztoprak, sahadaki ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda projelerin daha verimli yürütülmesi adına istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

Ölmeztoprak, Malatya'mızın kültürel mirasını koruyarak yeniden ayağa kaldırma süreci güçlü bir eşgüdümle sürdürülmektedir. Asrın afetini, asrın ihya hamlesine dönüştürme kararlılığımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a deprem sürecinden bu yana Malatya'ya sağlanan destekler dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM'de önemli görüşme

Ölmeztoprak ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i çalışma ofisinde ağırladı. 'Görüşmemizde Malatya'mızda devam eden projeler, ihtiyaçlar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı kapsamlı şekilde ele aldık' diyen Ölmeztoprak, 'Malatya'mızın yeniden inşa sürecinde tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalışması sürece katkı sunmaktadır' ifadelerine yer verdi.

AK Parti grup toplantısı

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını takip ettiklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, gündeme ilişkin öne çıkan başlıkları paylaştı.

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmelerine ilişkin şu ifadeleri kullanarak, 'Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye ve şahsına yönelik söylemler karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıradan bir devlet olmadığını açık şekilde ortaya koyarak 'Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz' ifadeleriyle gerekli mesajları vermiştir. Gazze'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanımız, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tehditlerine karşı net bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı Pedro Snchez'i tebrik ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız ayrıca bölgede barış ve istikrarın, İsrail hükümetine rağmen sağlanabileceğini vurguladı' ifadelerine yer verdi.