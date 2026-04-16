Malatya'da Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince süt ve süt ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde yurtlar, okul ve hastane kantinleri ile süt ve süt ürünleri satışı yapılan şarküteri reyonlarında gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuat kapsamında kontrol amacıyla numuneler alındı.

Yetkililer, tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşabilmesi için denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti. Gıda güvenliğiyle ilgili ihbar ve şikayetler için vatandaşların 174 Alo Gıda Hattı ile 0501 174 01 74 numaralı telefonu arayabilecekleri ifade edildi.

Malatya genelinde gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.