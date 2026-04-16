Malatya'da depremde yıkılarak 4 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili davada karar açıklandı.
Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Karayiğit Apartmanı davasında karar çıktı. Enkaz altında kalan 4 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.
Mahkeme, binanın yapımında sorumluluğu bulunan sanıklar Ü.K., M.D., M.G.'yi 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık M.G'ye ise 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası verildi.
Aynı davada yargılanan H.E. ve A.D.'ye ise mahkeme heyeti beraat kararı verdi.
Karar, istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek onaylanması halinde kesinleşecek.
