Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların ardından Samsun'da okullarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri, kent genelindeki okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Özellikle öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan uygulamalarda, şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolleri yapılırken, araçlar da durdurularak arandı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda hem yaya hem de araçlar üzerinde detaylı kontroller yapıldığı, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Velilerin ve öğrencilerin huzur içinde eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yapılan denetimlerin, kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları ivedilikle güvenlik birimlerine bildirmelerini isteyerek, toplum destekli güvenlik anlayışıyla hareket edildiğini vurguladı.