Mersin'de oto lastik tamirhanesinde şişirildiği sırada kamyon lastiği adeta bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işletmeci Ali Doğan tarafından değişimi yapılan kamyon lastiği, şişirme işlemi sırasında janttan kaynaklanan arıza nedeniyle aniden patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan lastik metrelerce havaya savrulurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

'Tam arkamı dönerken lastik birden janttan ayrıldı'

İş yeri sahibi Ali Doğan, lastikte herhangi bir sorun bulunmadığını, patlamanın janttaki arızadan kaynaklandığını ifade ederek, 'Lastik müşterinin lastiğiydi. Ağabeyimiz bize yedek lastiğin takılmasını söylemişti. Biz de yedek lastiği jantına montaj yaptık. O sıra lastiğin hiçbir problemi yoktu. Biz lastiği şişirdik. O esnada döndüm iğne denilen malzemeyi almaya, lastiği kapatacaktım, tam arkamı dönerken lastik birden janttan ayrıldı. Lastiğin hiçbir problemi yoktu aslında, jant arızalı olduğundan dolayı bu hale geldi. Çok şükür kimsenin bir yarası beresi olmadı, kimsenin burnu kanamadı. Böyle talihsiz bir olay yaşadık' dedi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lastiği tamir etmeye çalışan Ali Doğan iğneyi almak için arkasını döndükten kısa süre sonra lastiğin bomba gibi patladığı anlar yer aldı.