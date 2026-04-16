Antalya'nın Alanya ilçesinde bahar aylarında yaşanan yaz havası, turizm hareketliliğini artırdı. Yerli ve yabancı turistler sahilleri doldururken, İsveç'ten tatil için gelen Müslüm Kozlak, 'Başka bir yerde bu kadar temiz deniz görmedim'' dedi.

Alanya'da nisan ayında yazı andıran günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile indi. Bazı tatilciler denize girerek serinlerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Tekne kiralayan turistlerin de Akdeniz'in berrak sularında vakit geçirdiği görüldü. Teknelerin güvertesinde güneşlenen tatilciler, denize girmeyi de ihmal etmedi. Sahilde vakit geçiren aileler ise çocuklarıyla birlikte oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Tatil için İsveç'ten Alanya'ya gelen Müslüm Kozlak (42), 'Alanya'ya tatile İsveç'ten geldim. Kleopatra Plajı çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Burası şahane bir plaj, çok güzel bir deniz keyfi var burada. Başka bir yerde bu kadar temiz bir deniz görmedim'' dedi.