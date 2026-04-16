Trabzon'da Atatürk Alanı'nda yer alan viyadüklerin altı modern bir dinlenme alanına dönüştürülecek. Oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşil dokuya kavuşturulacak olan alanın, Mayıs ayı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Meydan'da uzun yıllar dolmuş durağı olarak kullanılan viyadük altını, modern bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde vatandaşların nefes alabileceği yeni bir dinlenme alanı oluşturulması hedefleniyor. Mayıs ayı içerisinde hizmete açılması planlanan projede; oturma alanları, düzenli peyzaj uygulamaları ve yeşil alanlar yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışmanın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığı vurgulanarak, 'Yaya sirkülasyonunun oldukça yoğun olduğu meydan bölgemizde vatandaşların dinlenebileceği, vakit geçirebileceği ve nefes alabileceği bir sosyal alanı hayata geçiriyoruz. Viyadük altını yeniden düzenleyerek modern bir yaşam alanına dönüştürmemizin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz. Oturma alanları, peyzaj düzenlemeleri ve yeşil dokuyla birlikte bölgenin hem estetik açıdan değer kazanmasını hem de daha işlevsel hale gelmesini hedefliyoruz. Viyadük altı, şehir merkezinde vatandaşlarımızın günlük yaşamına katkı sunan yeni bir buluşma ve dinlenme noktası olacak' denildi.