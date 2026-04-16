Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır orta refüje girip ardından bariyerlere çarparak durabilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö., yönetimindeki 03 AJH 782 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.Y., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.