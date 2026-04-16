Antalya'nın Serik ilçesinde kış ortasında toprakla buluşturulan karpuz fideleri ilk meyvelerini verdi. Burmahancı Mahallesi'nde yapılan ilk hasatta üreticiler, ithal ürün yerine yerli üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin erkenci sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'da hasat heyecanı başladı. Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde üretici Osman Çetin, Aralık ayı sonunda ektiği karpuzların ilk hasadını gerçekleştirdi. Aralık ayının son haftasında ekimi yapılan turfanda karpuzlar, yoğun emeklerin ardından tezgah yolculuğuna çıktı.

'Piyasa beklentisi kilogram başına 40 lira'

Üretici Osman Çetin, piyasada kilogram fiyatının ortalama 40 TL civarında olduğunu belirterek, 'Aralık ayının 25'inde ektik. 2 ton civarında tahmini olarak çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. İran karpuzunu biz Antalya bölgesinde, Serik'te, Türkiye'de istemiyoruz. Maliyetlerimiz biraz yüksek ama inşallah bundan sonra da düzgün gider. İran karpuzunu istemiyoruz bizim paramız Türkiye'de kalsın' dedi.