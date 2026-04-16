Battalgazi Belediyesi'nin mahallelere taziye evi kazandırma çalışmaları kapsamında, Mustafapaşa Mahallesi'nde hayırsever Dr. Gökhan Kalı'nın katkılarıyla yeni bir taziye evi yapılacak.

Battalgazi Belediyesi, ilçede sosyal dayanışma alanlarını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evi projeleri kapsamında, Mustafapaşa Mahallesi'nde inşa edilecek yeni taziye evinin, Şıkşık, Aslanbey ve Hacıabdi mahallelerine de hizmet vermesi planlanıyor. Bu doğrultuda Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen imza töreninde protokol, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile hayırsever Dr. Gökhan Kalı tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol kapsamında taziye evinin yapım süreci hayırsever tarafından üstlenilirken, proje, ruhsat ve teknik süreçler Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek. Yapının tamamlanmasının ardından taziye evi, kamu hizmeti kapsamında ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Taziye evleri, vatandaşların acı günlerinde bir araya gelebileceği, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde planlanıyor. Yazın serin, kışın sıcak kullanım imkânı sunacak modern yapılar olarak tasarlanan bu alanlar, mahallelerde önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor. Bu kapsamda bugüne kadar Hasırcılar Mahallesi'nde taziye evi hizmete açılırken, Göztepe ve Selçuklu mahallelerindeki yapılar tamamlanarak açılış aşamasına getirildi. İskender, Çöşnük, Yıldıztepe ve Alacakapı mahallelerinde ise taziye evi inşaat çalışmaları devam ediyor.