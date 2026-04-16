Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde gece saatlerinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Doğanşehir'in Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bahçesinde ilaçlama yapan Ferhat Boztepe'nin kullandığı traktör kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ferhat Boztepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Boztepe'nin cenazesi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.