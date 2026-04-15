Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park, yeşil alan ve refüjlerde kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazanan çalışmalarla, vatandaşların daha temiz, düzenli ve estetik yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında park alanlarında çim biçme, ağaç budama, peyzaj düzenlemeleri ve temizlik faaliyetleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımları da yapılarak, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde bu alanlardan faydalanması sağlanıyor. Yeşilyurt'un dört bir yanında sürdürülen çalışmalarla hem çevre estetiği güçlendiriliyor hem de sosyal yaşam alanlarının kalitesi artırılıyor. Özellikle yoğun kullanılan park ve dinlenme alanlarında yapılan yenileme çalışmaları, vatandaşlardan da takdir görüyor.

'Yaşam kalitesini artırmak için dört koldan çalışıyoruz'

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak, daha estetik ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına başlatılan çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini söyledi. Başkan Geçit, park ve yeşil alanların ilçenin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekerken, vatandaşların huzurla vakit geçirebildiği, çocukların güvenle oynayabildiği, herkesin keyifle nefes aldığı bir Yeşilyurt inşa etmek için yoğun bir mesai yaptıklarını vurguladı.

'Hedef düzenli ve yaşanabilir bir ilçe inşa etmek'

Daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt için ilçe genelinde ki bakım, onarım ve yenileme çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Geçit, 'Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçemizin muhtelif bölgelerinde bulunan parklarımızda, yeşil alanlarımızda ve refüjlerimizde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha fazla vakit geçirdiği bu alanları en güzel şekilde hazırlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Çim biçme, ağaç budama, peyzaj düzenlemeleri ve genel temizlik çalışmalarımızı titizlikle yürütürken, çocuklarımızın güvenle oynayabilmesi adına oyun gruplarımızın bakımını yapıyor, spor aletlerimizi de yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz' dedi.

Yeşil alanların dinlenme noktası olmalarıyla birlikte aynı zamanda sosyal hayatın kalbinin attığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştiği yaşam alanları olduğunu dile getiren Başkan Geçit, 'Yeşilyurt'umuzu daha yeşil, daha düzenli ve daha modern bir görünüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız hemşerilerimizin huzurla vakit geçirebildiği, çocuklarımızın güvenle oynayabildiği, herkesin keyifle nefes aldığı bir Yeşilyurt inşa etmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sadece bugün için değil, geleceğimizi de düşünerek sürdürüyoruz. Daha yeşil bir Yeşilyurt, daha mutlu yarınlar demektir' diye konuştu.