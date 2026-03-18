Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 750 gramın altında doğan 3 prematüre bebek, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Doğum ağırlıkları 700-750 gram civarında olan, tedavi sürecinde 400 gramın altına kadar düşen bebeklerin, uygulanan ileri düzey bakım, beslenme desteği ve enfeksiyon kontrolü sayesinde hayata tutunduğu bildirildi. MTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuriye Aslı Melekoğlu, aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sağlıklı şekilde taburcu edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, sürecin yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı olmadığını ifade etti.

Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Meral Alagöz ise 25 haftalık doğan üç bebeğin ayaktan izlem aşamasına getirildiğini belirterek, prematüre bakımının ekip çalışması gerektiren çok yönlü bir süreç olduğunu kaydetti. Yeni Doğan Yoğun Bakım 2. Basamak Sorumlu Hemşiresi İclal Belgen de bebeklerin bakım sürecinde büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Prematüre bebek anneleri ise yaşadıkları zorlu sürecin ardından çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.