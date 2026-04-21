AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle buluşmalarından esnaf ziyaretlerine, hane ve taziye ziyaretlerinden istişare toplantılarına kadar uzanan programlarda Ölmeztoprak, vatandaşlarla birebir temas kurarak talep ve beklentileri yerinde dinledi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Elemendik Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelen Ölmeztoprak, samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada mahalle sakinleriyle sohbet etti. 'Biz bizeyiz diyebileceğimiz bu ortamda aynı sofranın bereketini paylaşan büyük bir ailenin fertleri olduğumuzu bir kez daha hissettik' ifadelerini kullanan Ölmeztoprak, Kadınların ortaya koyduğu emek, fedakârlık ve güçlü duruşun toplumun temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Toplantıda ulaşım, altyapı, doğalgaz ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen hizmetlere ilişkin talepleri dinleyen Ölmeztoprak, bu başlıkların değerlendirildiğini ve sahadaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çilesiz Mahallesi'nde esnaf ziyareti

Ölmeztoprak, Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Malatya'nın ticari hayatının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Ölmeztoprak, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ölmeztoprak, 'Aynı zorluklara göğüs geren bir anlayışla esnafımızın yanında durmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz' dedi.

Hane ve taziye ziyaretleri

Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır'ın evine misafir olan Ölmeztoprak, Ünalır'ın eşi Nimet Ünalır'ın umre ibadetinden dönüşü dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette dualara eşlik eden Ölmeztoprak, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde de taziye ziyaretlerinde bulundu. Yeşilyurt Mahmutlu Mahalle Muhtarı Yaşar Ekici'nin eniştesi Mehmet Bozdemir'in vefatı dolayısıyla aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Beydağı Mahallesi'nde ise vefat eden Engin Tuncay'ın ailesini ziyaret eden Ölmeztoprak, taziyelerini iletti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler boyunca vatandaşlarla doğrudan temas kuran Ölmeztoprak, mahallelerde iletilen taleplerin takipçisi olacağını belirtti.