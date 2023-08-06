Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07. 35 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ- Tataruşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Ü. Ü.(32) idaresindeki yabancı plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yola savrulurken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.