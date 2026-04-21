Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Orduzu Mahallesinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışması yürütüyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçede planlı şehirleşmeyi desteklemek amacıyla imar yolu açma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi, Kireçocağı bölgesinde yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda yeni imar yolunun açılması için çalışma yürütüyor. Söz konusu çalışma ile bölgede yapılaşma sürecinin önünün açılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında bazı güzergâhlarda 5 ila 7 metre arasında yarma işlemleri gerçekleştirilirken, bazı alanlarda ise dolgu çalışmaları yapılıyor. Ekipler, imar planına uygun şekilde yol kotlarını belirleyerek açma işlemlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte, imar durumu alarak inşaata başlamak isteyen vatandaşların ulaşım altyapısının hazırlanması amaçlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahada yürütülen çalışmaların planlama doğrultusunda ilerlediğini belirtirken, yol açma işlemlerinin bölgedeki yapılaşma sürecine katkı sunacağı ifade ediliyor.