Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, bazı köy yollarında ulaşımı aksattı. İlçeye bağlı Taşkale Köyü'nde yağış sonrası yola düşen büyük kaya parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü'nde etkili olan sağanak yağışın ardından dağlık alandan kopan büyük kaya parçaları köy yoluna düştü. Yola savrulan kayalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşım güçlükle sağlandı.

Köy yolunu kullanarak ilçe merkezine ulaşım sağlayan vatandaşlar, yola düşen kaya parçalarının tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden bir an önce yolun temizlenmesini istedi.

Öte yandan bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, muhtemel yeni kaya düşmelerine karşı sürücüler uyarıldı.