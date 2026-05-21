Battalgazi Belediyesi'nin mahallelere kazandırmayı hedeflediği taziye evlerinden biri olan Selçuklu Mahallesi taziye evinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi'nin Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçirdiği taziye evi projesinde sona yaklaşıldı. Hayırsever iş insanı Mustafa Özbey'in katkılarıyla yapımı sürdürülen proje büyük ölçüde tamamlanırken, ekipler çevre düzenleme ve alan düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evi projeleri kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Hasırcılar ve Göztepe mahallelerinde yapımı tamamlanan taziye evleri vatandaşların hizmetine sunulurken, Çöşnük, Yıldıztepe, İskender, Alacakapı ve Mustafapaşa mahallelerinde ise taziye evi projelerinin yapımı devam ediyor. Mahalle sakinlerinin taziye süreçlerini daha düzenli ve uygun şartlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla inşa edilen yapı, modern mimarisi ve kullanım alanlarıyla mahalleye hizmet verecek şekilde planlandı. Taziye evinin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda mahallelerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen projeler arasında yer alan taziye evinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında yapının çevresinde peyzaj ve saha düzenleme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, vatandaşların kullanımına uygun daha düzenli ve işlevsel bir çevre oluşturulması hedefleniyor. Tamamlanmasının ardından ücretsiz olarak hizmete sunulacak taziye evi, mahallede sosyal dayanışma ve birlikteliğe katkı sağlayacak kalıcı sosyal alanlardan biri olarak kullanılacak.