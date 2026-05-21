Türk Mutfağı Haftası kapsamında Malatya'da düzenlenen 'Bir Sofrada Miras' etkinliğinde konuşan Vali Seddar Yavuz, Türk mutfağının yalnızca lezzet değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza olduğunu belirterek, 'Bu miras, birlik ve paylaşma kültürümüzün en güçlü yansımalarından biridir' dedi.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Malatya'da düzenlenen 'Bir Sofrada Miras' etkinliğinde kentin gastronomi kültürü, coğrafi işaretli ürünleri ve turizm potansiyeli ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Sanat Sokağı Çamlıca Restoran'da gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, kurum amirleri, şefler, yerel üreticiler katıldı.

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca gastronomi odaklı bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda tarihi ve kültürel birikimin yeniden hatırlandığı önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Vali Yavuz, Türk mutfağının Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir medeniyetin ürünü olduğunu belirterek, bu mirasın sadece yemek kültürü değil, aynı zamanda paylaşma ve birlikte yaşama kültürünü de yansıttığını ifade etti. Malatya'nın gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Yavuz, coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise gastronominin şehir kimliği ve ekonomik kalkınma açısından stratejik bir alan olduğunu söyledi. Malatya'nın 49 coğrafi işaretli ürünle öne çıktığını belirten Er, bu çeşitliliğin hem üreticiye katkı sunduğunu hem de turizmi güçlendirdiğini ifade etti.

Aslantepe Höyüğü'nde ortaya çıkarılan yaklaşık 3 bin yıllık fırın kalıntısına da değinen Er, bu bulgunun Malatya'nın mutfak kültürünün binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.