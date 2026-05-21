Aydın'ın turistik ilçelerinden Didim'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar görücüye çıktı. Didim-Akbük yolu üzerinde bulunan 75. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki pazar alanına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, alıcılarını beklemeye başladı.

Didim'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar görücüye çıktı. Yılın merakla beklenen kurbanlık fiyatları da pazarın kurulmasıyla birlikte netleşti. Bu yıl pazarda Küçükbaş Kurbanlıklar 22 bin TL ile 40 bin TL arası, Büyükbaş Kurbanlıklar 150 bin TL ile 400 bin TL arası alıcısını bekliyor.

Kurban pazarı, sadece yerel üreticileri değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen besicileri de ağırlıyor. Didim ve çevresindeki üreticilerin yanı sıra Muş, Ağrı ve Erzurum gibi hayvancılığın kalbi sayılan illerden gelen üreticiler de emeklerini kazanca dönüştürmek için pazardaki yerlerini aldı.

Pazarda yerini alan Didimli üreticilerden Fırat Aydınlı, maliyet artışlarına dikkat çekti. Artan yem ve diğer girdi maliyetlerine rağmen kurban fiyatlarında korkulan düzeyde büyük bir artışın yaşanmadığını belirten Aydınlı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu: 'Maliyetlerdeki artışa kıyasla fiyatlar makul düzeyde kaldı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın yoğunluğa kalmamaları ve aradıkları kurbanlığı rahatça bulabilmeleri için alımlarını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz' dedi.