Yeşilay tarafından, Sarıkamış Fen Lisesi yurt öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen programda öğrencilere bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitim programında; teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi günümüzde gençleri tehdit eden bağımlılık türlerine dikkat çekilerek, bu alışkanlıkların bireysel ve toplumsal zararları anlatıldı. Uzman eğitmenler tarafından yapılan sunumlarda, özellikle genç yaşta kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının gelecekteki yaşam kalitesine olan katkısına vurgu yapıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda interaktif sunumlar ve soru-cevap bölümleri de yer aldı. Öğrenciler merak ettikleri konuları uzmanlara yöneltirken, bağımlılıkla mücadelede bilinçli hareket etmenin önemi üzerinde duruldu. Eğitim boyunca sağlıklı yaşam, sporun önemi, sosyal aktivitelerin gençler üzerindeki olumlu etkileri ve zararlı alışkanlıklardan korunma yolları hakkında çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Program sonunda eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.