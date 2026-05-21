Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, duman ve alevlerden etkilenen yaşlı kadın yaralandı.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde 2 kişinin yaşadığı müstakil evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bir yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı. Evde yaşayan Fatma Oktay (94) ve kızı Meryem Oktay (75) evden çıkartılırken, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle itfaiye araçları soğutma çalışmasına yetişebildi. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında alevlerden ve dumandan etkilenen Fatma Oktay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

'Şöminede yemek yapıp istirahate geçmişler'

Yaşlı kadının oğlu Nail Oktay, 'Ben ilçe merkezinde yaşıyorum. Doğup büyüdüğüm evimizin yandığı haberini aldım. Hemen otomobilime bindim. Hızla Çaltı Mahallesi'ne ulaştım. Vardığımda ev tamamen yanmıştı. Önce annem ve ablamda herhangi bir yaralanma yoktu. Sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri annemin ayağında ve sırt bölgesinde yanık olduğunu tespit etti. Annem şu anda hastanede tedavi altında. Nefes almakta zorluk çekiyor. Annem ile ablam şöminede yemek yapmışlar. Yemekten sonra diğer odaya istirahate geçmişler. Daha sonra duman kokusu almışlar. Kapıyı açtıklarında evi alevlerin sardığını görmüşler. Sanırım şöminedeki ateş söndürmemişler. Ateş evin ahşap tavanına sıçramış. Oradan da tüm eve dağılmış. Evden hiçbir eşyayı kurtaramadık. Şimdi tek düşündüğüm annemin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.