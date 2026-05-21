Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kars'ta düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Bedesten bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, Kars'ın birbirinden lezzetli yöresel yemekleri vatandaşların ve davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin açılışı Kars Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Programda Kars mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kaz eti, hangel, evelik aşı, piti, erişte pilavı, kete ve Kars'a özgü peynir çeşitleri görücüye çıktı. Katılımcılar, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerle hazırlanan yemeklerin tadına bakma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca kurulan stantlar yoğun ilgi görürken, Vatandaşlar hem yöresel lezzetleri tatmanın hem de Kars'ın kültürel zenginliğini yakından tanımanın mutluluğunu yaşadı. Kars Valisi Ziya Polat, Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfakları arasında yer aldığını belirterek, bu tür organizasyonların hem kültürel mirasın korunmasına hem de kentin gastronomi turizmine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği gün boyunca ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ederken, Bedesten bölgesi adeta lezzet şölenine dönüştü.