İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği etkinlikte Sarıgöllü yazar Vicdan Efe, Emcelli İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek hem kitaplarını anlattı hem de öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Dernek tarafından daha önce öğrencilere hediye edilen ve okunmaları sağlanan 'Koca Seyit' adlı kitap üzerine gerçekleştirilen söyleşide öğrenciler, yazar Vicdan Efe ile birebir sohbet etme fırsatı buldu. Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Efe, kitaplarını da imzalayarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Yıldırım, öğrencilere yönelik kültürel etkinlikleri sürdüreceklerini belirterek, 'Sarıgöl'de dernek olarak okullarımızda yazarlar ile öğrencilerin buluşmalarını sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden yazar Vicdan Efe ise, 'Sarıgöl'de Sarıgöllü öğrencilerle birlikte olmak bana ayrı bir sevinç veriyor.' diye konuştu.

Emcelli Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katılarak yazar Vicdan Efe'yi tebrik etti.