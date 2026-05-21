Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisi 5. maçında rakibi Kırklareli Belediyespor'u 60-50 mağlup eden Turgutlu Belediyespor, final serisinde durumu 3-2'ye getirerek Süper Lig biletini aldı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Turgutlu temsilcisi, final serisinin son maçında hedefine ulaştı. Manisa'nın TKBL'deki tek kadın basketbol takımı olan kırmızı-siyahlı ekip, elde ettiği bu başarıyla kente büyük gurur yaşattı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik ekip, oyuncular ve yönetim, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu, final müsabakasına saatler kala doldu. Taraftarlar, 'Sen şampiyon olacaksın' yazılı pankart açarak takımlarına destek verdi. Şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu atan takım, kupayı Turgutlu halkıyla buluşturdu. Vatandaşlar, meşaleler ve tezahüratlarla şampiyonluk sevincine ortak oldu.

İstemihan Örücü: 'Hayalimizi gerçeğe dönüştürdük'

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, sezon boyu gösterilen emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, 'Mücadeleyle, alın teriyle, inançla hiç pes etmediğimiz çok güzel bir sezon geçirdik. Bu kadar emeğin karşılığını da şampiyonlukla, kupayla ve Süper Lig ile taçlandırdık. Geçtiğimiz sezon yarım kalmış bir hayalimiz vardı. Bu sezonda, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin tarifsiz mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizimle birlikte bu hayalin peşinden koşan, desteğini her zaman en yakınımızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın'a, Kulüp Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Maliz'e, yönetimimize, ekip arkadaşlarımıza ve en önemlisi de bu tarihi başarıdaki en büyük gücümüz çok sevdiğimiz büyük Turgutlu ailesine teşekkür ederiz. Şampiyonluk ve kupa Turgutlu'ya çok yakıştı' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Maliz: 'Tarihi bir başarıya imza attık'

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise takımın kurulduğu günden bu yana büyük hedeflerle mücadele ettiğini vurguladı. Maliz, 'Bugün geldiğimiz noktada tarihi bir başarıya imza atarak kupayı evimizde kaldırıp Süper Lig'e yükselmenin çok haklı gururunu yaşıyoruz. Oyuncularımızdan teknik ekibimize, yönetimimizden taraftarımıza kadar herkes bu başarıda büyük pay sahibi. Turgutlu'muz kadın basketbolunda çok önemli bir başarı hikayesi yazdı. Bu gurur tüm Turgutlu'nun' şeklinde konuştu.

Başkan Akın: 'Bu vazgeçmeyen bir şehrin hikayesi'

Tarihi başarıyı değerlendiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise şampiyonluğun sadece bir kupa olmadığını ifade etti. Akın, 'Bu sadece bir şampiyonluk değil; bu emeğin, inancın, alın terinin ve vazgeçmeyen bir şehrin hikayesi Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, TKBL 2025-2026 sezonu play-off şampiyonu olarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı, sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle yalnızca kupayı değil, tüm Turgutlu'nun gönlünü kazandı. Parkede son düdüğe kadar savaşan oyuncularımız, teknik ekibimiz ve kulübümüz; isteğin, azmin, disiplinin ve takım ruhunun neleri başarabileceğini herkese gösterdi. Bu başarı aynı zamanda kadınların sporun her alanında ne kadar güçlü, kararlı ve ilham verici olduğunun da en güzel göstergesi oldu. Sahada alın teriyle, mücadelesiyle ve inancıyla tarih yazan kadınlar; yalnızca bir kupayı değil, geleceğe umut olmayı da başardı. Küçük kız çocuklarına hayal kurmayı, vazgeçmemeyi ve mücadele etmeyi gösterdi. Tribünde tek yürek olan taraftarımız ise bu başarının en büyük parçası oldu. Bugün sadece bir takım değil, tüm Turgutlu kazandı. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. Çünkü bu şehir kadın basketboluna inandı, takımına sahip çıktı ve birlikte tarih yazdı' açıklamasında bulundu.