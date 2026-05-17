Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen müzikli spor etkinliği vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sarıgöl Gençlik ve Alışveriş Panayırı kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte coşku dolu anlar yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaparak eğlenceli bir akşam geçirdi. Meydanı dolduran Sarıgöllüler, hareketli müzikler eşliğinde doyasıya spor yapmanın keyfini yaşadı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, 'Etkinliğimize enerjileriyle renk katan Hüseyin Ayaz, Hasan Kılınçer ve Gizem Çokberkit'e yaşattıkları güzel anlar için teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.' dedi.

Vatandaşlar ise Sarıgöl'de ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.