Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor iş birliğiyle düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Şöleni'nde spor, eğlence ve birbirinden renkli etkinlikler gençlerle buluşacak. 100. Yıl Meydanı'nda gerçekleştirilecek şölen, gün boyu sürecek etkinliklerle 19 Mayıs coşkusunu Yunusemre'de doyasıya yaşatacak.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından organize edilen 19 Mayıs Gençlik Şöleni, gençleri spor ve eğlence dolu bir atmosferde bir araya getirecek. 19 Mayıs Salı günü saat 12.00 ile 18.00 arasında Yunusemre Belediyesi önü 100. Yıl Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde, birbirinden renkli gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek.

Şölen kapsamında judo ve taekwondo gösterileri, minder güreşi müsabakaları, MMA (karma dövüş sanatları) gösterisi, zumba etkinliği, mini konser, Anadolu Ateşi gösterisi ve colour fest etkinliği katılımcılarla buluşacak. Ayrıca dart atışı, penaltı atışı, halat çekme yarışması, bilek güreşi, çocuk eğlence alanı ile kupa ve başarı alanı da etkinlikte yer alacak. Etkinlik alanında yaz spor okulu kayıtlarının da yapılacağı belirtildi.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, 19 Mayıs'ın gençliğin enerjisini ve birlik ruhunu yansıtan en özel günlerden biri olduğunu ifade ederek tüm vatandaşları şölen alanına davet etti.

Kanik yaptığı açıklamada, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerimize yakışır şekilde kutlamak istiyoruz. Sporun, sanatın ve sosyal etkinliklerin bir arada olduğu çok güzel bir organizasyon hazırladık. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenmesi hem de sporla iç içe keyifli bir gün geçirmesi. Aynı zamanda ailelerimizin de katılımıyla birlik ve beraberlik ortamı oluşturmak istiyoruz. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz' dedi.